Premierul pakistanez Imran Khan afirma ca presedintele Trump l-a insarcinat sa medieze in criza iraniana

Premierul pakistanez Imran Khan a afirmat marţi că preşedintele Donald Trump l-a însărcinat să asume rolul de mediator pe lângă autorităţile de la Teheran pentru a contribui astfel la scăderea tensiunilor din relaţia bilaterală americano-iraniană, transmite AFP. Donald "Trump m-a întrebat dacă am putea contribui la o dezescaladare a situaţiei şi poate la obţinerea unui nou acord" nuclear, a declarat la sediul ONU presei oficialul pakistanez, după întâlniri separate cu preşedintele american şi cu şeful statului iranian Hassan Rohani. În drum spre New York "m-am oprit în Arabia Saudită din cauza atacurilor asupra instalaţiilor petroliere", a mai declarat Imran Khan."Am vorbit cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman şi el mi-a cerut, de asemenea, să vorbesc cu preşedintele iranian", a adăugat premierul pakistanez. "Încercăm să facem tot ce putem" în legătură cu această mediere."Este în curs de desfăşurare, aşadar nu pot să vă spun mai mult", a precizat premierul pakistanez. După sosirea în SUA, Imran Khan a "vorbit imediat cu preşedintele Rohani ieri", după ce s-a întâlnit cu preşedintele Trump. "Nu pot spune mai multe acum, cu excepţia faptului că încercăm şi intervenim" pentru a determina scăderea tensiunilor, a informat premierul Pakistanului. Pakistan are, în mod tradiţional, relaţii strânse cu Arabia Saudită dar menţine şi cu Iranul relaţii apropiate. Islamabadul a preluat sarcina oferirii de servicii consulare cetăţenilor iranieni din SUA ca urmare a ruperii relaţiilor diplomatice dintre Washington şi Teheran. În ultimele două zile, liderii Franţei, Germaniei şi Japoniei au avut, de asemenea, întrevederi separate cu preşedinţii american şi iranian în încercarea de identificare a unei soluţii.AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)