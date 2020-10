Premierul s-a izolat in Palatul Victoria dupa ce a avut contact cu un jurnalist confirmat pozitiv. Ce alți politicieni au fost invitații ziaristului Silviu Manastire

Premierul Ludovic Orban a ales să se izoleze în biroul de la Palatul Victoria, după ce a aflat, duminică seara, că jurnalistul Silviu Mănăstire, la emisiunea căruia a participat marți, 29 septembrie, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Orban susține că și-a anulat participarea la toate evenimentele programate în cursul zilei de astăzi, 5 octombrie […] The post Premierul s-a izolat în Palatul Victoria după ce a avut contact cu un jurnalist confirmat pozitiv. Ce alți politicieni au fost invitații ziaristului Silviu Mănăstire appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.