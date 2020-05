Premierul Spaniei iși cere iertare pentru greșeli, cerand a cincea prelungire a starii de alerta Parlamentului

Premierul spaniol Pedro Sanchez a prezentat, miercuri, scuze pentru erorile comise în gestionarea pandemiei de COVID-19 Spania şi a cerut unitate pentru a ”desăvârşi” victoria împotriva SARS-CoV-2, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres. Sanchez s-a confruntat cu o dezbatere dură în parlamentul de la Madrid, unde executivul său a cerut sprijin pentru o nouă prelungire […] The post Premierul Spaniei își cere iertare pentru greșeli, cerând a cincea prelungire a stării de alertă Parlamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.