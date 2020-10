Premierul Ludovic Orban a declarat că va propune sistarea evenimentelor private sau revenirea la vechiul sistem în care era permisă participarea a maximum 20 de persoane. “Voi propune sistarea evenimentelor private. Este clar că reprezintă una din sursele de îmbolnăvire. Sau revenirea la vechiul sistem cu maximum 20 de persoane. Azi, evenimentele se organizează cu […] The post Premierul va propune sistarea evenimentelor private appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.