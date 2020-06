Premierul verifica daca ministrul Cițu a desființat Juridicul, ca sa-și scape familia de proces

Un scandal public a izbucnit după ce ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost acuzat că ar fi desființat un departament din minister care trebuia să se judece cu părinții săi. Premierul a anunțat, sâmbătă, prin consilierul său, că a declanșat verificări. Familiei Cîțu i-a fost retrocedat un teren de 50 de hectare de pădure lângă […] The post Premierul verifică dacă ministrul Cîțu a desființat Juridicul, ca să-și scape familia de proces appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.