Premierul Viorica Dancila a cerut colegilor amanarea congresului PSD de pe 3 august

Presedintele PSD, Viorica Dancila, le cere colegilor amanarea congresului PSD ce urma sa aiba loc sambata viitoare in urma tragediei de la Caracal, informeaza Antena 3. "Dragi colegi, In aceste zile, un suflet tanar care putea fi salvat a plecat dintre noi. Suntem cu toti plini de durere si revolta, de tristete si frustrare pentru ca asa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva decizii necesare, in calitate de prim-ministru, dar mai trebuie. Toti vinovatii trebuie sa plateasca. Pana la ultimul. Va rog ca in aceste zile sa lasati politica deoparte. Va rog, deci, sa nu aratati cu degetul spre un partid sau altul, nu este momentul unor astfel de dispute. In aceste zile, politica nu-si are locul. Prin urmare, va propun sa aman ...