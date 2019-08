Premierul Viorica Dancila a facut baie de multime: "Politica e de o parte si Biserica de o parte. Eu am venit aici sa ma rog"- VIDEO

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat, joi, dupa sfintirea Manastirii "Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul" din satul Breaza, comuna Lisa, judetul Brasov, ca participa la astfel de evenimente ori de cate ori este invitata, ea subliniind ca este "un om care crede in Dumnezeu". In Lisa a copilarit si Mihai Gadea, vedeta Antena 3, si tot acolo s-a nascut si celebrul scriitor Octavian Paler. Actualul mitropolit al Ardealului, IPS Laurentiu Streza, a fost preot in comuna brasoveana timp de 6 ani, din 1970 pana in 1976. "De fiecare data cand sunt invitata la o slujba, la sfintirea unei biserici, eu particip. Eu sunt un om care cred in Dumnezeu si cred ca aceia ca ...