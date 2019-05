Premierul Viorica Dancila: ''Anul acesta Guvernul a alocat cele mai mari fonduri pentru Sanatate si Educatie

premierul viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul are in vedere constructia de noi spitale si dotarea lor cu aparatura necesara, pe langa cresterile salariale decise pentru medici si personalul medical, a declarat premierul Viorica Dancila, astazi, dupa ce a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. Viorica Dancila, dupa intalnirea cu premierul Bosniei si Hertegovinei: Continua procesulude extindere a UE in Balcanii de Vest Viorica Dancila a fost intrebata care este parerea sa despre conditiile gasite in unitatea spitaliceasca. "O impresie buna, de oameni profesionisti, oameni dedicati, oameni care salveaza vieti, un spital in care se vede preocuparea Consiliului Judetean, cu aparatura performanta. Dincolo de crestere ...