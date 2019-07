Premierul Viorica Dancila, anunt dupa sedinta CEx: Trei noi ministri in Guvern

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat luni, 15 iulie, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderii partidului au discutat despre desemnarea a doi vicepremieri si despre evaluari in cazul a sase ministri. Ce modificari pregateste premierul Viorica Dancila In urma discutiilor, s-a stabilit ca in locul lui Carmen Dan, la Ministerul Afacerilor Interne va fi propus senatorul Nicolae Moga. De asemenea, s-a luat act de propunerea ALDE de inlocuire a lui Teodor Melescanu de la Ministerul Afacerilor Externe cu fostul europarlamentar Ramona Manescu. Pentru functia de vicepremier pentru parteneriatele strategice a fost propus senatorul Mihai Fifor, secretar general al PSD. Pentru functia ...