Premierul Viorica Dancila, anunt privind cele trei propuneri de ministri, inainte de CEx

Premierul Viorica Dancila a declarat, astazi inainte de sedinta CEx al PSD, ca nu a primit inca un raspuns de la presedintele Klaus Iohannis in privinta nominalizarilor la functiile de ministri si de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. "Nu am inca un raspuns de la dl. presedinte", a precizat premierul Viorica Dancila. Joi, 6 mai 2019, prim-ministru Viorica Dancila, a declarat, dupa discutiile din coalitia PSD-ALDE, ca a vorbit in urma cu o zi, cu presedintele Klaus Iohannis despre propunerile de remaniere si ca asteapta o decizie oficiala a acestuia pe cele trei ministere unde sunt ministri interimari, a caror mandate expira vineri, 7 ...