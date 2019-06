Premierul Viorica Dancila: Avem a doua cea mai mare crestere economica din UE

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a facut declaratii in cadrul dezbaterii Upgrade Romania: Marile proiecte de investitii in 2019, sustinand ca Romania a inregistrat in ultimii ani cele mai mari cresteri economice din UE. "Romania a inregistrat in ultimii ani una dintre cele mai mari cresteri din Uniunea Europeana (...) Avem a doua cea mai mare crestere economica din UE pe primul trimestru din acest an (...) Pentru 2019 avansul economic este estimat la 5,5 % din PIB. In urmatorii doi ani cresterea economica se va baza pe investitii in sectoarele strategice din economie. La nivelul guvernului avem in vedere mai multe programe de stimulare a investitiilor (...) Pentru acest an am prevazut in buge ...