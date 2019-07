Premierul Viorica Dancila cere demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, dupa crima din Caracal

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a cerut demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, dupa neregulile constatate in cazul crimei din Caracal. Primele imagini din CASA GROAZEI din Caracal, casa in care au fost arse fetele disparute - FOTO „E o tragedie cumplita care pe mine m-a marcat profund. E imperativ sa se faca lumina in acest caz, iar cei care au gresit sa plateasca. Vreau sa cer demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda”, a precizat Viorica Dancila. Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. viorica dancila : (sc_adv ...