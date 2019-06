Premierul Viorica Dancila: ''Da, voi candida la sefia PSD''

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat ca va candida la sefia PSD in cadrul Congresului din 29 iunie. Premierul a spus ca in cazul in care va deveni lider al PSD nu va candida si la prezidentiale. Viorica Dancila a vorbit despre demisie ”Cred ca voi candida. Deocamdata sunt foarte preocupata de organizare. Da, voi candida, dar eu sper sa fie si alti candidati. Nu, nu ma gandesc sa candidez la prezidentiale. Cred ca nu trebuie sa mai avem aceasta conceptie ca liderul partidului trebuie sa candideze la prezidentiale. Eu cred ca pot sa-l ajut mai mult din postura de premier. La prezidentiale trebuie sa candideze omul cu cea mai buna imagine, cu notorietate.”, a declarat Viorica Dancila. ...