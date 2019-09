Premierul Viorica Dancila: ''Decizia CCR spune astazi intregii tari ca presedintele Iohannis a incalcat Constitutia''

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila, reactioneaza intr-o postare facuta pe pagina de , precizand ca decizia CCR arata intregii tarii ca Klaus Iohannis a incalcat Constitutia. De asemenea, Dancila sustine ca asteapta presedintele sa semneze de indata decretele si sa isi indeplineasca atributiile respectand Constitutia pe care, in ultima perioada, a calcat-o in picioare in mod constient. ''Fie ca vorbim de rea-vointa sau incompetenta, decizia CCR spune astazi intregii tari ca presedintele Iohannis a incalcat Constitutia! Raspunsul CCR de astazi arata foarte clar abuzul presedintelui Iohannis in ceea ce priveste refuzul de a numi ministrii interimari si a asigura functionarea ministerelor Energiei, Medi ...