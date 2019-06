Premierul Viorica Dancila, decizie privind consumatorul vulnerabil de electricitate si de gaze naturale

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a aprobat constituirea unei comisii interministeriale care se va ocupa de elaborarea legislatiei privind modul in care vor fi ajutati consumatorii vulnerabili de energie, a declarat, astazi, Florin Ciocanelea, consilier pe probleme energetice al primului-ministru, in cadrul unei conferinte de profil. "Primul-ministru a aprobat constituirea unei comisii interministeriale care, in urmatoarele doua-trei luni, va continua sa elaboreze si sa definitiveze legislatia pentru consumatorul vulnerabil, ceea ce cred ca, pentru multi jucatori din piata, va fi binevenit, inclusiv pentru economie", a spus Ciocanelea, in deschiderea conferintei. Autoritatile romane discuta de mai mu ...