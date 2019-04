Premierul Viorica Dancila, despre prima campanie: ''Avem un program de guvernare foarte bun''

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a vorbit pentru prima oara in campanie pentru alegerile europarlamentare. Iata principalele declaratii: Ma bucur sa fiu astazi la un eveniment atat de important pentru Organizatia PSD Botosani. Este un moment de bilant al realizarilor pe care le-ati avut. Avem un program de guvernare foarte bun, care a avut ca obiectiv cetateanul, am cuprins cresterea veniturilor, investitii, am curprins abordarea diferitelor sectoare de activitate, actiunea noastra pe plan extern. Cu efort si cu sprijinul fiecaruia dintre dvs, reusim sa-l punem in practica. Nu este usor, nu-mi este usor. Am fost cel mai atacat premier de dupa 1989, dar n-am facut si n-o sa fac niciun pas inapoi. &nbs ...