Premierul Viorica Dancila, despre remanierea Guvernului. Ce s-a discutat la intalnirea de la Neptun

Premierula declarat vineri, la Neptun, că în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD nu s-a discutat despre remanierea Guvernului, informează România TV. Premierul Viorica Dăncilă amână remanierea."Am văzut acest lucru (că circulă în presă liste cu miniştri care urmează să fie remaniaţi - n.r.), nu am discutat despre remaniere în Comitetul Executiv Naţional. După ce o să abordăm acest subiect, o să vă comunic. Pentru noi, acum avem congres, avem alte discuţii, nu am vorbit de remaniere, deci nu pot să spun dacă un ministru sau altul va fi remaniat", a spus Dăncilă, întrebată dacă actuala formulă de guvernare merge mai departe.Ea a adăugat că trebuie calculat foarte bine dacă trebuie făcută o remaniere sau o restructurare."Atunci când iei o decizie, trebuie să calculezi foarte bine, să pui în balanţă ce este mai bine pentru guvernare. Nu facem o schimbare de dragul de a o face. Cred că trebuie să ai argumente solide. În momentul în care vom discuta acest subiect, ne vom gândi şi la remaniere, poate ne vom gândi la restructurare, sau poate nu vom face", a menţionat premierul.Întrebată dacă după congresul PSD se va discuta despre modificări în Executiv, Dăncilă a spus că nu."Pentru mine, după congres este important să facem o analiză în toate organizaţiile judeţene, să mă întâlnesc cu toţi preşedinţii de organizaţii, să merg în teritoriu, pentru mine aceasta reprezintă o prioritate. Şi bineînţeles, după congres, avem primele 6 luni de guvernare. Vreau să ieşim cu ceea ce am realizat, ceea ce nu am realizat, să facem o analiză pe fiecare minister în parte", a afirmat aceasta.