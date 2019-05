Premierul Viorica Dancila, in Polonia pentru doua zile. Vezi de ce

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in perioada 1-2 mai, o vizita in Republica Polona, in cursul careia va participa la Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004 si la Marsul International al Vietii. Astfel, astazi, premierul Viorica Dancila participa la Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, organizata la Varsovia. La Conferinta vor fi prezenti prim-ministri din Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia si Ungaria, a anuntat Guvernul. Premierul Viorica Dancila l-a felicitat pe omologul spaniol Pedro Sanchez pentru ...