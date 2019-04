Premierul Viorica Dancila l-a felicitat pe omologul spaniol Pedro Sanchez pentru succesul obtinut de catre partidul sau

Viorica Dancila Pedro Sanchez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-ministrul Viorica Dancila l-a felicitat pe omologul spaniol Pedro Sanchez pentru succesul obtinut de catre partidul sau, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), in urma alegerilor parlamentare anticipate care au avut loc duminica, potrivit unui comunicat remis, luni, de Guvern. In alta ordine de idei, premierul Viorica Dancila a reiterat disponibilitatea partii romane de a continua si diversifica dialogul bilateral excelent, de a consolida si aprofunda parteneriatul strategic in domenii prioritare pentru ambele tari: infrastructura, energie, agricultura, afaceri interne, politici europene. Mai mult, Viorica Dancila si-a exprimat speranta ca diaspora romana din Spania va conti ...