Premierul Viorica Dancila: ''Le transmit liderilor opozitiei ca guvernarea se exercita 24/24, 7 zile pe saptamana''

Premierul Viorica Dancila ii acuza pe cei din opozitie ca vor sa dea jos Guvernul, dar nu vin doresc sa vina la munca sambata, pentru a vota motiunea de cenzura. S-A DECIS! Motiunea de cenzura, dezbatere si vot sambata, la ora 11:00 "Opozitia vrea sa darame acest Guvern, dar ei nu vor sa lucreze in weekend, nu doresc sa vina la munca sambata. Le transmit liderilor opozitiei ca guvernarea se exercita 24/24, 7 zile pe saptamana. Consider ca aceasta situatie trebuie lamurita rapid si de aceea rog toti parlamentarii de buna credinta sa vina sambata la vot. Repet ceea ce am mai spus: aceasta motiune nu va trece de votul din Parlament.",a spus Viorica Dancil