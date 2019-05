Premierul Viorica Dancila, masuri de urgenta pentru cei cinci militari romani raniti in Afganistan

viorica dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat, astazi, pe contul sau de Twitter ca a discutat cu ministrul Apararii astfel incat cei 5 militari romani raniti in Afganistan sa primeasca cele mai bune ingrijiri medicale. „Sanatate si putere militarilor nostri raniti in misiune in Afganistan! M-am asigurat, impreuna cu ministrul Apararii, ca primesc cele mai bune ingrijiri medicale si sper ca se vor intoarce cat mai curand acasa! Multumesc militarilor romani pentru profesionalism si dedicare!”, a transmis premierul. SUA au trimis 10 avioane de lupta intr-o misiune in Romania. Care e motivul Amintim ca cinci militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in mis ...