Premierul Viorica Dancila, multumiri Papei Francisc: ''Romanii au dat dovada de unitate, solidaritate si echilibru''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a transmis, astazi, in debutul sedintei de Guvern, multumiri Sanctitatii Sale Papa Francisc pentru caldura si bucuria pe care le-a oferit in cele trei zile ale vizitei sale in Romania, dar si pentru mesajele ''de suflet si de binecuvantare pe care le-a transmis poporului roman''. ”Romanii s-au bucurat in ultimele zile de vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc si au dat dovada de unitate, solidaritate si echilibru, valori atat de necesare societatii noastre”, a declarat, premierul Viorica Dancila. Premierul Viorica Dancila, vizita la Bruxelles. Va avea mai multe intalniri importante De asemenea, premierul a afirmat ca a fost la toate evenimentele publice ale Sanctitatii Sale d ...