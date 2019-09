Premierul Viorica Dancila participa la sarbatorile naționale de la Țebea / FOTO

Premierul Viorica Dăncilă alături de alți membri ai Cabinetului participă azi la Sărbătoarea națională de la Țebea, în Panteonul moților de la Baia de Criș (județul Hunedoara) cu ocazia împlinirii a 147 de ani de la Moartea lui Avram Iancu. Premierul a fost însoțit de miniștrii Sorina Pintea, Răzvan Cuc, Eugen Teodorovici, Mihai Fifor, Ștefan-Radu Oprea și Natalia Intotero.

În ziua de 10 septembrie 2019 se împlinesc 147 de ani de la moartea lui Avram Iancu, supranumit Crăişorul Munţilor. Avram Iancu (născut în 1824, Vidra de Sus – mort la 10 septembrie 1872, Baia de Criş, Hunedoara) a fost conducătorul moţilor în anii revoluţionari 1848-1849.

Manifestările au început în cursul dimineţii cu o slujbă de pomenire oficiată în biserica şi apoi în cimitirul din Ţebea, urmată de o evocare istorică.

Va urma un spectacol folcloric susţinut de Maria Ciobanu, Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriş, Mariana Anghel, Ciprian Roman, Sava Negrean Brudaşcu şi mulţi alţii.

Pe scenă va urca şi Grupul Iza (Maramureş), Grupul „Voievozii Munţilor” (Covasna) şi Ansamblul Folcloric „Drăgan Muntean”.

Evenimentul este organizat de Prefectura Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara şi Primăria Baia de Criş.

Vechi de circa 400 de ani, cu circumferinţa de 9 metri, Gorunul lui Horea se află în locul numit „Panteonul Moţilor” din satul Ţebea. Sub acest copac, în anul 1784 Horea i-a chemat la luptă pe moţii adunaţi, îndemnându-i la răscoală.

Aproximativ 5.000 de oameni sunt prezenţi duminică la Serbările Naţionale de la Ţebea, manifestarea fiind dedicată memoriei eroului naţional Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 147 de ani.



Între invitaţii care se află la Ţebea se numără premierul Viorica Dăncilă, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul Culturii, Daniel Breaz, vicepremierul Mihai Fifor, ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, lideri ai partidelor politice, Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, candidaţi la alegerile prezidenţiale, parlamentari, primari şi prefecţi şi preşedinţi de consilii judeţene.



"În această duminică de toamnă, la praznicul Maicii Domnului am săvârşit slujba de pomenire şi de aducere aminte a celor ce şi-au dat viaţa pentru neamul românesc şi pentru credinţa strămoşească. Se împlinesc 147 de ani de când a trecut la cele veşnice eroul naţional Avram Iancu, de când el a condus Ţara Moţilor şi armatele transilvănene pentru apărarea acestor locuri. (...) Cu toţii am fost la mormintele bunicilor şi părinţilor noştri, în faţa cărora ne-am recules şi ne-a rugat. Şi ce ne-au îndemnat ei? Să ne iubim familia, ţara, credinţa, să-i iubim pe români şi pe străini. Şi am venit acum în faţa mormântului lui Avram Iancu, să-l pomenim. Şi el ne învaţă aceleaşi lucruri: să ne iubim ţara, familia (...), să ne jertfim pe altarul ţării şi pe altarul credinţei strămoşeşti", a spus, în cuvântul său, Emilian Crişanul, episcop vicar al Episcopiei Aradului.

Avram Iancu s-a născut la 1824, într-o familie de moţi înstăriţi din comuna Vidra de Sus. De profesie avocat, la Revoluţia de la 1848 Avram Iancu făcea parte dintre fruntaşii intelectualităţii româneşti transilvănene luptătoare pentru emancipare socială şi naţională.



A fost unul dintre iniţiatorii şi organizatorii adunărilor publice de la Blaj, din 30 aprilie, 15-17 mai şi 15-23 septembrie 1848 şi conducătorul cetelor înarmate de ţărani şi mineri din Munţii Apuseni, în rândurile cărora se bucura de o mare popularitate.



Avram Iancu a murit la 10 septembrie 1872 în comuna Baia de Criş şi trei zile mai târziu a fost înmormântat în cimitirul de la Ţebea, lângă Gorunul lui Horea.