Premierul Viorica Dancila: ''Pentru Klaus Iohannis catastrofa inseamna sa cresti pensii si salarii”

Premierul Viorica Dancila a declarat sambata ca Guvernul nu este unul „esuat", asa cum a fost catalogat de presedintele Klaus Iohannis, ci unul eficient, asa cum o arata cifrele economice. Viorica Dancila il pune la punct pe Klaus Iohannis: ''CCR i-a spus presedintelui ca de indata trebuie sa numeasca ministrii interimari'' „Nu suntem un Guvern esuat, cum a spus domnul presedinte. Se joaca cu cuvintele. Este foarte usor sa jignesti. Eu nu am sa jignesc niciodata. Suntem un guvern eficient si imi asum cele spuse. Nu suntem un guvern perfect, nu am aceasta aroganta sa spun ca am rezolvat toate problemele, dar cifrele arata - si nu cifrele pe care le spunem noi, pe ca ...