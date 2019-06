Premierul Viorica Dancila pregateste un nou program de guvernare - SURSE

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform calculelor din Parlament nu arata, deocamdata, ca opozita ar avea capacitatea de a demite Guvernul Dancila prin motiune de cenzura. Daca nu se va produce o tradare masiva in coalitie, actualul guvern ramane la Palatul Victoria cel putin pana in toamna. In baza acestor socoteli, premierul Viorica Dancila are deja planuri mari. Potrivit unor surse parlamentare si guvernamentale, daca motiunea de cenzura a opozitiei va esura, Viorica Dancila va muta rapid si va cere un alt vot in Parlament. De aceasta data, va fi vorba despre o restructurare a guvernului, exact mutarea pe care premierul a refuzat-o inainte de alegerile europarlamentare.Premierul isi doreste mai multe schimbari in Executiv, iar c ...