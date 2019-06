Premierul Viorica Dancila, prima reactie in cazul fetitei abuzate de autoritati: "As ruga sa nu se faca o miza politica din sentimentele unui copil"

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a avut o prima reactie in cazul fetitei de noua ani luate cu forta de mascati din casa familiei care a crescut-o, pentru a fi data spre adoptie in SUA. „Luni am cerut sa am toate detaliile la birou si sa vedem care e situatia reala. As ruga pe toti factorii politici, indiferent de partidul politic, sa nu faca o miza politica din sentimentele unui copil. Dincolo de politica si de toate lucrurile, suntem oameni. Eu inteleg foarte bine acest lucru fiindca eu insami am trecut prin acest lucru si cred ca nu e drept ca atunci cand vorbim despre un copil sa avem argumente politice. Cred ca fiecare dintre noi are anumite sentimente si trebuie sa se implice. Am discutat cu ...