Premierul Viorica Dancila: ''Romania va fi in continuare un sustinator al proiectului european fondat pe convergenta, coeziune, solidaritate si dezvoltare durabila''

Astazi, 9 mai 2019, Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania, ca detinatoare a Presedintiei Consiliului UE, sustine premierul Viorica Dancila, precizand ca Romania va fi in continuare un sustinator al proiectului european fondat pe convergenta, coeziune, solidaritate si dezvoltare durabila. „Uniunea Europeana este un proiect in plina schimbare, care ne obliga sa tinem pasul cu prezentul, pentru ca viitorul sa nu ne surprinda. Romania face parte din acest proiect si ne simtim responsabili, in egala masura cu celelalte state membre, pentru Europa pe care o vom lasa generatiilor urmatoare. Romania ...