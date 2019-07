Premierul Viorica Dancila si-a anulat toate activitatile programate sambata la Bacau

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, şi-a întrerupt programul politic pe care îl avea sâmbătă în judeţul Bacău şi a revenit la Bucureşti, unde ar urma să aibă loc o şedinţă extraordinară a Guvernului pe tema cazului de la Caracal. Preşedintele filialei PSD Bacău, Dragoş Benea, a declarat pentru AGERPRES că Viorica Dăncilă a luat decizia încă de vineri seara de a anula toate activităţile programate pentru sâmbătă în judeţ. "Doamna Dăncilă şi-a întrerupt practic încă de vineri seara întreg programul politic din judeţul Bacău şi a decis ca sâmbătă dimineaţă să se întoarcă la Bucureşti. Aşadar, sâmbătă nu a mai avut loc nicio acţiune din cele programate", a precizat Benea. Viorica Dăncilă ar fi trebuit să viziteze sâmbătă mai multe obiective de investiţii din localităţile Tazlău şi Dofteana. De la ora 12,30, Viorica Dăncilă ar fi trebuit să fie prezentă la şedinţa Comitetului Executiv al filialei PSD Bacău, organizată la Oneşti. AGERPRES/(A - autor: Gabriel Apetrii, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Cazul de la Caracal/DIICOT: Gheorghe Dincă - reţinut pentru 24 de ore; va fi prezentat Tribunalului Dolj pentru arestare preventivă Cazul de la Caracal / Dolj: DIICOT Craiova a preluat ancheta în dosarul adolescentei din Dobrosloveni - Olt Deputatul Drulă cere preşedintelui ANCOM informaţii despre implementarea sistemului ELS privind apelurile la 112 Cazul de la Caracal/Ministrul Afacerilor Interne l-a demis pe şeful Poliţiei Române Secţia de anchetare a magistraţilor s-a autosesizat în cazul adolescentelor dispărute Cazul de la Caracal/Buda: Poliţiştii au cerut "imperativ" să intervină, dar procurorul de caz nu a fost de acord Cazul de la Caracal/Dăncilă: Mă voi ocupa personal de toţi cei care nu mai au ce căuta în sistem Cazul de la Caracal/Preşedintele Iohannis aşteaptă să îi fie prezentată în şedinţa CSAT o primă evaluare a situaţiei Olt: Percheziţiile la casa suspectului în cazul dispariţiei fetei de 15 ani s-au încheiat; bărbatul - dus la audieri Cazul de la Caracal/Dosarul va fi declinat către DIICOT (surse) Olt: Peste 400 de persoane, în faţa casei din Caracal a suspectului în cazul dispariţiei Alexandrei Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Pop, despre cazul de la Caracal: STS a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii Tăriceanu: În şedinţa CSAT de marţi va trebui să se discute despre o reformă profundă a STS Gabriel Leş: Trecerea STS sub coordonarea MApN - unica soluţie de a reforma şi reda credibilitatea acestei structuri DIICOT cere să preia ancheta în dosarul fetei dispărute în Caracal Cazul de la Caracal/MJ: Ministrul justiţiei a solicitat "celeritate şi fermitate" în efectuarea verificărilor Cazul de la Caracal/Dăncilă: E o dramă cumplită; fac un apel la toate instituţiile implicate să analizeze şi să impună sancţiuni severe IGPR: Împuternicirea adjunctului inspectorului-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt a încetat CSM cere IJ şi SIIJ să facă verificări în legătură cu modul în care au acţionat procurorii din Caracal Cazul de la Caracal/MAI: Ministrul de Interne merge în zonă; dacă se va dovedi că poliţiştii au greşit, pedeapsa va fi drastică Cazul de la Caracal/Dăncilă: Trebuie făcută o anchetă foarte serioasă, rapidă; am solicitat ministrului de Interne să plece la Caracal Cazul fetei dispărute la Caracal: Parchetul face cercetări "din perspectiva infracţiunii de omor calificat" Cazul de la Caracal/ Preşedintele Iohannis va solicita în CSAT o anchetă completă privind modul în care au acţionat instituţiile Licu: Mai este un dosar la DIICOT al unei fete dispărute; analizăm reunirea celor două cauze PG: Verificări la Parchetul din Caracal în legătură cu modul de intervenţie în cazul fetei dispărute Cazul de la Caracal/STS: La 112 au fost iniţiate 3 apeluri; la toate acestea localizarea a fost disponibilă la Dispeceratul de Poliţie Cazul fetei dispărute la Caracal - Ministrul de Interne: Am cerut un raport referitor la procedura urmată Cazul fetei dispărute la Caracal: Rămăşiţe ce par a fi de natură umană, găsite la locuinţa suspectului Olt: Percheziţii la locuinţa unui bărbat din Caracal în cazul unei fete dispărute * Cazul de la Caracal/Ministrul Afacerilor Interne l-a demis pe şeful Poliţiei Române * Secţia de anchetare a magistraţilor s-a autosesizat în cazul adolescentelor dispărute * Cazul de la Caracal/Buda: Poliţiştii au cerut "imperativ" să intervină, dar procurorul de caz nu a fost de acord * Cazul de la Caracal/Dăncilă: Mă voi ocupa personal de toţi cei care nu mai au ce căuta în sistem * Cazul de la Caracal/Preşedintele Iohannis aşteaptă să îi fie prezentată în şedinţa CSAT o primă evaluare a situaţiei