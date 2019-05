Premierul Viorica Dancila: Trebuie sa gasim parghii care sa compenseze financiar costurile foarte ridicate ale certificatelor de CO2

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că trebuie găsite pârghii atât la nivel naţional, cât şi european, care să compenseze financiar costurile ridicate ale certificatelor de CO2."Am discutat cu conducerea Complexului (Complexul Energetic Oltenia - n.r.), cu liderii de sindicat, am ascultat opinia fiecăruia, am identificat principalele două probleme, acestea sunt legate de certificatele de CO2, altă problemă este legată de investiţii, o altă problemă este legată de faptul că media de vârstă este de 50 de ani şi că trebuie să aducem tineri care să ducă mai departe acest specific. (...) Pe lângă eforturile la nivel de Guvern, trebuie să facem eforturi şi la nivel european, se formează o nouă comisie, trebuie ca Ministerul Energiei să ia legătura cu viitorul comisar pentru energie astfel încât să găsim pârghii care să compenseze financiar costurile foarte ridicate ale certificatelor de CO2 şi, în acelaşi timp, sper că europarlamentarii, am convingerea de fapt, că europarlamentarii vor ridica această problemă şi pe amendamentele pe care le vor pune în cadrul comisiei de industrie, în cazul comisiei pe energie, vor putea să atenueze din costul într-adevăr foarte ridicat al certificatelor de CO2", a spus Dăncilă după o întâlnire la Termocentrala Rovinari cu conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO).Ea a afirmat că Guvernul are în plan să emită patru hotărâri în acest an pentru exproprieri.Sursă: Agerpres