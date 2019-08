Premieurul anunta o noua ordonanta in justitie: Inasprirea pedepselor pentru violatori

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, in ultima saptamana din luna august, Guvernul va lua o serie de masuri legate de inasprirea pedepselor pentru criminali si violatori, in contextul cazului de la Caracal. „Am spus ca nu mai intervin in justitie si nu mai vreau sa dau prin OUG decizii care tin de justitie, dar cred ca e reparatie morala sa avem inchisoare pe viata pentru crime si pedepse aspre pentru violatori. Am spus ca voi face si voi face”, a declarat Viorica Dancila. Intrebata cand va emite Executivul ordonanta de urgenta, Dancila a spus ca masurile vor fi luate in ultima saptamana din luna august. Viorica Dancila si-a anuntat vizita la Bruxelles. Detalii despre viitorul comisar ...