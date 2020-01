Premiile Oscar 2020. Lista completa a nominalizarilor

„Joker”, „The Irishman”, „The Parasite”, „Little Women”, „Once Upon a time... in Hollywood” se numără printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gală a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie, scrie digi24.ro. „Ford vs. Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Little Woman”, „Marriage story”, „1917”, „Once upon a time... in Hollywood”, „Joker”, „Parasite” sunt cele nouă pelicule nominalizate anul acesta la premiul Oscar pentru cel mai bun film.Nominalizările pentru cea de-a 92-a ediție a galei premiilor Academiei de film americane, care va avea loc pe 9 februarie, au fost anunțate luni, de actorii Issa Rae și John Cho.Ediția de anul acesta a galei Oscar va avea loc fără o gazdă oficială, iar momentele din timpul ceremoniei vor fi prezentate de mai multe vedete, fiind pentru al doilea an consecutiv când se întâmplă acest lucru, potrivit televiziunii ABC, care difuzează live evenimentul.Marele câștigător al ediției de anul trecut a premiilor Oscar a fost lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, desemnat cel mai bun film.1917 (Universal)Ford v Ferrari (Fox)The Irishman (Netflix)Jojo Rabbit (Fox Searchlight)Joker (Warner Bros.)Little Women (Sony)Marriage Story (Netflix)Once Upon a Time in Hollywood (Sony)Parasite (Neon)Antonio Banderas (Pain and Glory)Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)Adam Driver (Marriage Story)Joaquin Phoenix (Joker)Jonathan Pryce (The Two Popes)Cynthia Erivo (Harriet)Scarlett Johansson (Marriage Story)Saoirse Ronan (Little Women)Charlize Theron (Bombshell)Renée Zellweger (Judy)Sursa foto: Facebook/ Oscar 2020