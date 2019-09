Premiile Primetime Emmy 2019 - Lista celor mai importante trofee atribuite la Los Angeles

Cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile televiziunii americane", a fost dominată de producţiile "Game of Thrones" şi "Fleabag".

Agerpres prezintă lista celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles.



Cel mai bun serial dramatic - "Game of Thrones"

Cel mai bun serial de comedie - "Fleabag"

Cea mai bună miniserie TV - "Chernobyl"

Cel mai bun lungmetraj de televiziune - "Bandersnatch" ("Black Mirror")

Cel mai bun serial cu scenete de varietăţi - "Saturday Night Live"

Cel mai bun talk-show - "Last Week Tonight With John Oliver"

Cel mai bun program-competiţie de tip reality-show - "Ru Paul's Drag Race"

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Bill Hader ("Barry")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Billy Porter ("Pose")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Jodie Comer ("Killing Eve")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Peter Dinklage ("Game of Thrones")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Julia Garner ("Ozark")

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Jharrel Jerome ("When They See Us")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Patricia Arquette ("The Act")

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Harry Bradbeer ("Fleabag")

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Jason Bateman ("Ozark")

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Johan Renck ("Chernobyl")

Cea mai bună regie a unui serial de varietăţi - Don Roy King ("Saturday Night Live")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Jesse Armstrong ("Succession")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Craig Mazin ("Chernobyl")

Cel mai bun scenariu pentru un show de varietăţi - ("Last Week Tonight with John Oliver").