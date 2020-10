Premiile Tony 2020: Musicalul 'Jagged Little Pill', in fruntea nominalizarilor. Teatrele de pe Broadway raman inchise

Adaptarea pentru scenă a albumului lui Alanis Morissette ''Jagged Little Pill'' s-a aflat joi în fruntea nominalizărilor pentru trofeele anuale Tony Awards, în contextul în care teatrele de pe Broadway vor rămâne închise până în vara lui 2021, informează Reuters.

''Jagged Little Pill'', inspirat de albumul omonim lansat de cântăreaţa canadiană în 1995, a primit 15 nominalizări inclusiv la categoria ''cel mai bun musical'', precum şi pentru şase dintre actorii din distribuţie, inclusiv pentru actriţa şi cântăreaţa Elizabeth Stanley, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Raed Arafat: Este posibil ca aceste spitale să nu mai fie suficiente. Este clar că avem persoane pozitive care poate că nici ele nu știu .

Musicalul rock, care abordează teme precum agresiune sexuală, dependenţă de droguri şi emanciparea femeilor, a avut premiera pe Broadway în decembrie 2019, dar, asemenea tuturor spectacolelor cu public din New York City, a fost nevoit să-şi sisteze reprezentaţiile la mijlocul lunii martie odată cu apariţia pandemiei de coronavirus în oraş. Teatrele de pe Broadway vor rămâne închise până în iunie 2021, potrivit unui anunţ făcut săptămâna trecută.

Pandemia a dus şi la amânarea ceremoniei anuale a Tony Awards, care are loc de obicei în iunie. Stagiunea mai scurtă de pe Broadway a însemnat joi un număr redus de nominalizări Tony, iar data la care va avea loc ceremonia de decernare, care se aşteaptă să se desfăşoare virtual în cea mai mare parte, nu a fost anunţată încă.

Producţia ''Moulin Rouge! The Musical'', bazată pe filmul din 2001 al lui Baz Luhrmann, a primit 14 nominalizări la trofeele Tony, printre care şi la categoria ''cel mai bun musical''.

Citește și: Escrocherie de top: Un bărbat a pretins că este fost ministru, chestor de poliție, comisar șef sau judecător, după tipul de interes al persoane înșelate

''Într-o perioadă atât de dificilă pentru mulţi oameni, inclusiv miile care lucrează în spatele scenei, folosim acest prilej pentru a celebra realizările remarcabile ale celor mai buni artişti ai noştri'', a spus într-o declaraţie Carmen Pavlovic, producător al ''Moulin Rouge! The Musical''.

''Slave Play'', despre sex, rasă şi relaţii inter-rasiale, a primit 12 nominalizări, stabilind recordul pentru cel mai mare număr de nominalizări pentru o piesă de teatru din istoria Broadway.

''The Inheritance'', o piesă în două acte despre cultura gay în New York la o generaţie după epidemia de SIDA, a primit 11 nominalizări.

Broadway a atras unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood în ultimii ani. Pe lista nominalizaţilor s-au mai aflat joi Jake Gyllenhaal (''Sea Wall/A Life''), Tom Hiddleston (''Betrayal'') şi Laura Linney (''My Name is Lucy Barton'').