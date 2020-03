„Premoniție”. Desemnat pe 13, Orban i-a dat, pe 12, lui Ciolacu programul de guvernare. Același din 2019. Fara masuri privind epidemia actuala. DOCUMENT

Premierul desemnat Ludovic Orban i-a transmis președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, programul de guvernare al „noii” echipe propuse să fie votate, sâmbătă, în Parlament. Numai că programul de guvernare este același depus, anul trecut, în octombrie, înainte de învestire. Premierul interimar, izolat și desemnat Ludovic Orban a transmis președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, lista viitorului The post „Premoniție”. Desemnat pe 13, Orban i-a dat, pe 12, lui Ciolacu programul de guvernare. Același din 2019. Fără măsuri privind epidemia actuală. DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.