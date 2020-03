Preocupari constante ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru problematica autismului, printr-un nou proiect Erasmus+  “Autism They are On Of Us“ (2019-1-TR01-KA201-077188)

În perioada septembrie 2019 – septembrie 2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi participă la implementarea activităţilor proiectului “Autism They are On Of Us”, desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, alături de instituţii partenere din alte 4 […]

Articolul Preocupări constante ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru problematica autismului, printr-un nou proiect Erasmus+ “Autism They are On Of Us“ (2019-1-TR01-KA201-077188) apare prima dată în BZI.ro.