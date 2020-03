Preocuparile apatrizilor din UE - analiza

In publicatia: diepresse.com Dr. Florin Oprescu, originar din România si lector invitat pentru limba română la Institutul de Studii Romanice (Universitatea din Viena), face o analiza asupra migratiei in sens invers in acest moment din tarile mai dezvoltate, care pana ieri ofereau o siguranta sociala, spre tarile de bastina.

"Dacă aruncăm o privire la două hărți, mai întâi geofizică, apoi una geopolitică, această observație va însemna probabil că obținem o impresie destul de nefirească despe harta politică. Limitele rămân naturale pe harta geofizică, formată din râuri, munți, mare sau deșert. În istorie, granițele au fost întotdeauna legitimate de forțele politice dominante pentru a promova creșterea puterii și pentru a păstra resursele economice și umane. În aceste limite, milioane de oameni au „carantinat”, care nu sunt interesați de caracterul natural al hărții și de fluxul natural de resurse și, implicit, de oameni. Migrația este un fenomen natural, dar nu există limite.

Continuarea analizei o gasiti in poblicatia de mai sus.