Preot acuzat de pornografie infantila

Preot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un preot din Constanta este acuzat de pornografie infantila, chiar de catre sotia lui, aflat in proces de divort, aceasta afirmand faptul ca barbatul i-a filmat sora in varsta de 15 ani in ipostaze rusinoase. Concret, preotul ar fi montat camere de supraveghere in casa, iar apoi ar fi descarcat imaginile in laptop si in telefon. Femeia l-a banuit pe preot in momentul in care a descoperit ca in toaleta casei erau montate camere de supraveghere. Mai apoi a cautat in laptopul lui si a gasit inregistrari surprinzatoare cu sora ei. Ingrozita de cele gasite, femeia a decis sa se desparta de preot si sa il denunte. De asemenea, femeia a precizat faptul ca in momentul in care l-a pus in fata faptului implinit, acesta a ...