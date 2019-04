Preot: Razvan Ciobanu nu va avea parte de slujba de inmormantare

Razvan Ciobanu 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata in urma unui tragic accident de masina, cauzele mortii nu sunt inca clare, dar surse apropiate politiei spun ca acesta murit din cauza impactului. Un preot a declarat pentru huff.ro ca Razvan Ciobanu nu va avea parte de slujba de inmormantare pentru ca acesta a declarat in reptate randuri ca este gay si se ia in cosiderare si variant sinuciderii, lucru care interzice ca preotii sa tina slujbe. Vezi si: Titi Aur, despre moartea lui Razvan Ciobanu: "Asa cum arata masina, daca ar fi avut centura de siguranta sunt aproape sigur ca era in viata si se afla in masina" „Apartenenta sa departe de Cristos nu ne permite sa oficiem slujbe de inmo ...