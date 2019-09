Preoti din Arhiepiscopia Tomisului, donatori de sange (galerie foto)

Patruzeci de preoți din Arhiepiscopia Tomisului au răspuns, astăzi, "Prezent" la chemarea de a dona sânge, în cadrul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța.Acțiunea face parte dintr-un șir de donații desfășurate regulat în Arhiepiscopia Tomisului, în cadrul protocolului de colaborare încheiat anul trecut cu CRTS Constanța, care are două obiective majore:1. Îmbunătățirea răspunsului cetățenilor județului la nevoia tot mai crescândă de sânge și componente sanguine necesare tratamentului transfuzional;2. Diseminarea informațiilor privind deschiderea centrului de recrutare donatori de celule stem din cadrul CRTS Constanța.Doctorul Alina-Mirella Dobrotă, director CRTS a subliniat faptul că „parteneriatul încheiat cu Arhiepiscopia Tomisului a reprezentat realizarea unui obiectiv dorit din 2001, respectiv colaborarea cu Biserica în activitatea complexă de promovare a donării de sânge, de transmitere a mesajului către oameni privind necesitatea de a dona sânge pentru a-i ajuta pe pacienți. A fost obucurie pentru că am reușit. Anul trecut am avut alături de noi atât reprezentanți ai Arhiepiscopiei cât și ai autorităților locale, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de sânge și am organizat, cu parohiile din județ, acțiuni de donare de sânge.”Preoții au fost însoțiți de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a spus: „*Sângele are în el viața. Fără sânge, organismul uman nu trăiește. De aceea avem nevoie ca unii pe alții să ne ajutăm în momente critice. iată, preoții din Arhiepiscopia Tomisului, care au avizul medicului, vin să doneze sânge, pentru că a dona sânge înseamnă a dărui din ceea ce ai de la Dumnezeu celui ce are nevoie. Sunt mulți copii care au nevoie de sânge, mai ales copii care suferă de cancer, și au nevoie de sângele nostru. În această solidaritate creștină, noi facem un act firesc, pentru a avea și alții viață. Hristos și-a dat sângele pentru noi toți și ne-a îndemnat să facem ca El. Dragostea înseamnă să fii solidar cu cel bolnav, cu cel necăjit, cu cel întristat. Vreau să mulțumesc tuturor preoților care au înțeles mesajul acesta și, la rândul lor, duc mai departe și mesajul și exemplul lor, înaintea credincioșilor, astfel încât să avem cât mai mulți donatori de sânge. Dumnezeu să ne ajute și binecuvântez și pe preoții și pe cei ce vor primi sângele preoților și credincioșilor noștri*.”Părintele Cezar Axinte, unul dintre donatori, a arătat că „să donezi sânge înseamnă Evanghelia pusă în lucrare. Este definiția creștinului, să te pui în stare de jertfă pentru aproapele tău. Deși noi nu știm unde merge sângele acesta, este foarte bine că nu știm, tocmai din pricina prejudecăților pe care le are omul. Ne bucurăm că poate să ajungă la orice om de orice culoare, etnie, religie și așa mai departe. Asta arată universalitatea ortodoxiei și frumusețea ei, că Dumnezeu este dragoste și a fi creștin înseamnă să iubești.*”De la începutul parteneriatului, Arhiepiscopia Tomisului a organizat 21 de acțiuni de donare de sânge, cu aproximativ 800 de unități donate.Acțiunile de donare vor continua.Rugămintea preoților către credincioși este aceea de a sprijini constant, prin donare, eforturile CRTS Constanța de a asigura necesarul de sânge aproapelui aflat în suferință.La rândul său, CRTS Constanța roagă pe donatori să se prezinte la Centru în timpul săptămânii.Sursă foto: Arhiepiscopia Tomisului