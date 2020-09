Preotul care recomanda agheasma, tuica si albastru de metil, infectat cu noul coronavirus

Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, care le recomanda enoriaşilor să facă gargară cu apă şi sare şi să folosească agheasmă, ţuică şi albastru de metil pentru a preveni îmbolnăvirea cu noul coronavirus , a anunţat pe pagina sa de Facebook, că a fost infectat cu SARS-CoV-2 şi că se află în spital.

Preotul Calistrat Chifan, care este urmărit pe Facebook de peste 750.000 de persoane, are blog personal şi este o prezenţă activă în mass media şi social media, povestea, în urmă cu o lună şi jumătate că le învaţă pe enoriaşele sale, unele fiind nonagenare, să se apere de virus cu ţuică, gargară cu apă şi sare şi albastru de metil.

„Despre virus aş spune eu ceva simpluţ acuma, care este naivă situaţia, ca primă vedere. Noi ne protejăm cu masca, dar dacă el este de ordinul nanomilimetrilor, nici nu se vede cu ochiul liber, e o particulă minusculă care circulă prin respiraţie o împrăştii, dar întrebarea este dacă ochiul este umed, nu s-ar putea lipi de ochi, pentru că e tot o zonă umedă? Dacă ia contact cu urechea, care răspunde cu nasul, ORL-ul, nu tot poate să intre? Când este să te întâlneşti cu virusul sau ai cartea lui de vizită, îl găseşti. Deci dacă nu este să te întâlneşti, nu este te întâlneşti. Eu sunt precaut, dar am altă părere, am altă viziune asupra acestei probleme. Am văzut foarte mulţi oameni care au ajuns să intre într-o panică nebună de această problemă a vriusului, deci efectiv au devenit isterici ca să folosesc un cuvânt simplu. (...) Eu pe toate băbuţele mele le-am învăţat, pe cele mai în vârstă – şi am în vârstă, vorbesc de 92 de ani, de 93 de ani – ele vin în fiecare miercuri la maslu şi zic: «Nu te-ai întâlnit cu COVID-ul?» «Nu, că am făcut ce mi-aţi spus!» Şi ce le-am spus? Nişte măsuri de igienă foarte simple: în fiecare dimineaţă, prânz şi seara gargară cu apă caldă şi sare ca să se cureţe zona bucală pentru că sarea e cel mai bun dezinfectant bătrânesc de când e ţara şi pământul, după aceea dimineaţa la sculare o gură de ţuicuţă după ce ai luat agheazmă şi anafură, pentru că alcoolul este cel mai bun dezinfectant, după aceea este acest tratament, căruia nimeni nu-i dă importanţă, e o pastilă foarte simplă cu albastru de metil care e tot un dezinfectant, mai ieftin”, declara preotul în a doua jumătate a lunii iulie, intr- emisiune.

La acel moment preotul spunea că pe 7 iulie făcuse o testare, pentru că a plecat în Corfu - Grecia şi a trebuit să facă testul, care a ieşit negativ. În urmă cu câteva ore, preotul a anunţat pe Facebook că a fost infectat cu SARS-CoV-2.

„Am să vă reamintesc, că o tuse seacă, forţată şi necontrolată a pus stăpânire pe sistemul meu respirator, de aceea am luat decizia cu prezentarea la spital de bună voie. Fără simptome specifice, de virus Covid 19, luni la analiza sângelui s-a confirmat testul ca fiind pozitiv. Diagnosticul este sub controlul specialistului, doamna doctor profesor de la Spitalul Infecţioase-Iaşi, sunt bine, sunt sub tratament cu antibiotice, sunt în rezerva spitalului, sub monitorizare şi repaus, nu este absolut nici o conspiraţie, totul este cât se poate de normal, în câteva zile voi fi la chilie, după decizia specialistului cu tratamentul efectuat conform protocolului de spitalizare. Probabil, pare puţin dificil, faptul că 10 sau 12 zile trebuie voi avea repaus şi distanţă faţă de credincioşi, dar astea sunt regulile igienico-sanitare”, le-a transmis preotul urmăritorilor săi.