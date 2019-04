Preotul la care tinerii vin ca la psiholog: “Incerc sa-i fac sa-si daruiasca timp”

Visarion Alexa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traim vremuri agitate, parca suntem prinsi intr-o valtoare si nu mai avem timp. Nu avem timp de noi, pentru cei de langa noi si nu prea mai avem vreme sa ne mai intalnim si cu Dumnezeu. Ei bine, in tot acest vacarm sunt locuri in care oamenii il gasesc pe Dumnezeu, formeaza comunitati, se implica in viata cetatii si isi gasesc linistea. Cum se intampla, aflam acum! Bucuresti, Militari - unul dintre cele mai aglomerate si gri cartiere din Capitala. Din blocurile inalte si posomorate, un puhoi de oameni se revarsa pe strazile prafuite. Cu gandurile, cu viata si preocuparile lui, fiecare isi croieste drum printre ceilalti, printr-un vacarm sufocant. E un spatiu al betoanelor, inghesuit, trist, al coloane ...