Preotul-profesor Raduca a demisionat din functie de prodecan al Facultatii de Teologie. Anuntul nu spune nimic despre ramanerea la catedra

Dupa doua zile in care preotul-profesor Vasile Raduca a starnit valuri de indignare in spatiul public, in urma unor declaratii despre "violul consimtit", Universitatea Bucuresti anunta demisia acestuia in functia de prodecan al Facultatii de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul". Nu e clar insa daca preotul ramane la catedra.