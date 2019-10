Presa din Italia afirma ca Ronaldo va fi caștigatorul 'Balonului de Aur', ediția 2019

Cristiano Ronaldo (34 de ani) este câștigătorul ”Balonului de Aur”, ediția 2019, susține presa din Italia, potrivit MEDIAFAX.

Lusitanul e printre nominalizați, alături de Leo Messi (32 de ani) și Virgil van Dijl (28 de ani), iar jurnaliștii din ”Cizmă” susțin că starul lusitan e cel care și-a adjudecat deja trofeul acordat de France Football. Corriere dello Sport scrie despre faptul că Ronaldo e câștigătorul ”Balonului de Aur” 2019 pentru că, susțin ei, francezii de la France Football au mers la Torino pentru a-i lua un interviu lusitanului de la Juventus. Mai mult, Ronaldo este pe coperta ultimului număr al reviste franceze France Football, cea care acordă prestigiosul trofeu.

Dacă informația e adevărată, Cristiano Ronaldo își va trece în palmares cel de-al șaselea Balon de Aur din carieră, depășindu-l pe Leo Messi, care are cinci. Argentinianul a fost numit cel mai bun fotbalist din lume la Gala FIFA The Best, a luat campionatul cu Barcelona, a fost golgheter în Lgia Campionilor, unde a ajuns până în semifinale, și a cucerit Gheata de Aur.

Sursa citată mai notează faptul că reprezentanții France Football au luat cina alături de Ronaldo și Fabio Paratici, unul dintre oficialii ”Bătrânei Doamne”. ”Balonul de Aur” va fi acordat câștigătorului într-o gală care va avea loc pe 2 decembrie.