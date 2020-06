Presa germana astazi: “A fost supraestimat pericolul reprezentat de virus?”

Întrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publică în ediția online de vineri rezultatele studiului realizat în stațiunea montană Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi răspândit peste tot în Europa. Concluziile cercetărilor efectuate de oamenii de știință de la Universitatea din Innsbruck asupra evoluției bolii “ridică întrebări despre pericolul real reprezentat de […] The post Presa germană astăzi: “A fost supraestimat pericolul reprezentat de virus?” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.