Presa internationala: Cel mai puternic om din Romania a ajuns la inchisoare pentru coruptie. Era Dragnea s-a incheiat

Presa internationala a relatat despre condamnarea liderului PSD Liviu Dragnea. Unele publicatii au prezentat situatia drept decaderea celei mai puternice persoane din Romania si ca este o rusine, avand in vedere functiile pe care el le detinea in statul roman si ca actiunile PSD-ALDE ar putea duce la taierea fondurilor europene pentru Romania in timp ce tara noastra e la presedintia Uniunii Europene.