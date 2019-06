Presa internationala, despre vizita istorica efectuata de Papa Francisc in Romania

Papa Francisc11 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presa din strainatate este cu ochii pe Romania in aceste zile, cand Papa Francisc efectueaza o vizita istorica de trei zile in Romania. La cateva zile dupa alegerile europarlamentare, Papa Francisc a ajuns vineri in Romania, la periferia catolicismului si Europei, pentru a face apel la unitate si pentru a atrage atentia asupra pericolului reprezentat de populism, scrie The New York Times. In aceasta vizita in fostul stat communist, azi o tara pro-europeana, Papa va incerca sa refaca legaturile distruse de schisma dintre Biserica Ortodoxa si cea Catolica. Vineri, Romania a parut foarte receptiva la mesajul transmis de Suveranul Pontif. Oamenii l-au asteptat cu zambetul pe buze si l-au primit cu brate ...