Presa olandeza sustine ca motivul sinuciderii lui Johannes Visscher ar fi fost altul

In urma cu zece zile, in Amsterdam, un avocat e impuscat in plina zi, pe strada, de un atacator care s-a facut repede nevazut de la locul faptei. Avocatul il reprezenta pe un martor-cheie, intr-un proces contra unui lord al drogurilor din Olanda. STIREA ZILEI==> EXCLUSIVITATE NATIONALA! Avem IMAGINI video! Olandezul pedofil care a ucis la Dambovita a facut o victima si la Iasi! A luat o fetita si a agresat-o SEXUAL! FOTO, VIDEO Cu cateva luni in urma, in subsolul unei case dintr-un orasel olandez, politia a descoperit un laborator de droguri, cu tot ce-i trebuie, inclusiv cu un loc de recreere pentru lucratori. Oficiali de la Ministerul Public din Olanda folosesc, descriind starea de fapt, expresia „narco-stat&rdqu ...