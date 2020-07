Presat de proteste, premierul bulgar anunța remanierea guvernului

Premierul bulgar Boiko Borisov a remaniat joi guvernul, în încercarea de a tempera valul de proteste anticorupţie, transmite Reuters, preluat de Agerpres. După o întâlnire cu partenerii din coaliţia de guvernământ, Borisov a anunţat că i-a demis pe miniştrii de la finanţe, economie, interne şi turism. Săptămâna trecută, el le ceruse mai multor membri ai […] The post Presat de proteste, premierul bulgar anunță remanierea guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.