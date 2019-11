Presedinte din primul tur?

Pornind de la sondajul IMAS in care presedintele Iohannis este cotat cu aproximativ 45% din intentiile de vot, a inceput rostogolirea unei manipulari de proportii: mai are nevoie doar de 5% pentru a castiga din primul tur si astfel am scuti cheltuiala pentru turul al doilea. Nu numai ca este o informatie falsa, dar cred ca o asemenea ipoteza ar fi extrem de rea, indiferent de numele candidatului in cauza.