Presedinte SindFISC, Nicolae-Liviu TOADER: 'ANTIFRAUDA SE (AUTO)DESFIINTEAZA?'

Urmare masurilor de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala anuntate public de domnul Vasile-Florin Citu, Ministrul Finantelor Publice, precum si a proiectelor de acte normative aparute "pe surse" in spatiul public, din cate cunoastem, inca neconfirmate de oficialii ministerului sub forma la care facem referire, Sindicatul National Finante Publice-SindFISC, organizatie sindicala nationala la care sunt afiliati cei mai multi functionari care urmeaza a fi afectati de modificarile legislative preconizate, considera ca, Ministerul Finantelor Publice, in calitate de principal responsabil pentru gestionarea veniturilor bugetare ale statului, poarta responsabilitatea stabilirii strategiilor, politicilor si programelor necesare functionarii eficiente a aparatului fiscal.

„Dincolo de aceste considerente, in viziunea organizatiei noastre, in continutul proiectelor de acte normative la care facem referire exista o serie de neconcordante de natura sa induca in randul functionarilor publici o stare de incertitudine si de nemultumire, in special privind activitatea desfasurata, dar si cu privire la siguranta locurilor de munca.

Referitor la eliminarea functiilor publice specifice care erau prevazute pentru structura Directiei Generale Antifrauda Fiscala, doar prin "radierea" din continutul HG nr.520/2013 privind organizarea şi funcționarea ANAF a sintagmelor ce fac referire la functia specifica si translatarea managementului structurii catre acelasi vicepresedinte cu atributii in coordonarea activitatilor de control si inspectie, fara schimbarea corespunzatoare si a atributiilor specifice prevazute in Sectiunea a 5-a din actul normativ amintit, este de natura sa atraga nemultumiri in randul lucratorilor din structura antifrauda.

Cu privire la acest aspect, precizam faptul ca, Sectiunea a 5-a din HG nr. 520/2013 cuprinde in detaliu atributiile specifice ale functionarilor antifrauda si cele ale functionarilor vamali, atributii care prin natura lor, exced cadrului general al functiei publice (ex: obligativitatea purtarii uniformei in timpul serviciului, obligativitatea de a fi in permanenta la dispozitia serviciului si, dupa caz, purtarea de armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloace individuale de aparare, protectie si comunicare, etc.)”, se arată într-un comunicat de presă al presedintelui SindFISC, Nicolae-Liviu TOADER.

Citește și: Cristina Țopescu a murit! Mesajul tulburător postat pe Facebook în urmă cu două săptămâni

Potrivit sursei citate, de remarcat este si faptul ca, in continutul notei de fundamentare a propunerii de act normativ, se invoca faptul ca „prevederile derogatorii stabilite de OUG nr.74/2013 au produs blocaje in ocuparea functiilor publice de inspector din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, cu personal care sa aiba abilitatile si competentele necesare desfasurarii unui astfel de tip de activitate”, invocandu-se obligativitatea ocuparii acestor functii numai prin concurs de recrutare.

„In conditiile in care, de la infiintare (anul 2013) si pana in prezent, la nivelul structurii au fost organizate numai 5 sau 6 concursuri de recrutare, ultimul in anul 2016 (initial baza fiind generoasa, atat din afara sistemului cat si din interiorul acestuia), in viziunea organizației noastre, deficitul de personal inregistrat in prezent in cadrul structurilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala, poate fi o consecinta a lipsei de atractivitate a functiei de inspector antifrauda, care presupune atributii specifice, prevazute distinct, atat in Codul de procedura fiscala, cat si in actele normative de organizare si functionare ale institutiei.

Toate aceste aspecte s-au dovedit a fi ignorate in decursul timpului de toate echipele care s-au succedat la conducerea institutiei, in fapt, prin neaplicarea prevederilor legale in vigoare pana in ziua de astazi (lipsa unui Statut, eliminarea sporului de suprasolicitare neuropsihica, conditii de muncă deficitare, subfinantarea activitatii, etc). Acest fapt a creat in randul angajatilor o stare de nemultumire si frustare care a fost amplificata de perpetuarea unor principii de egalitarism salarial aplicat in cadrul intregului sistem institutional, raportat la competente si atributii diferite/suplimentare, cu consecinta migrarii angajatilor spre alte domenii pe functii publice generale si, deseori, plecarea celor inalt calificati in afara Ministerului Finantelor Publice.

Astfel, organizatia noastra considera ca atata timp cat anumite constrangeri ale activitatii lucratorului cu atributii de control (activitate care are la baza o anume specificitate, recunoscuta prin acte normative care de cele mai multe ori nu sunt puse in aplicare) nu sunt recompensate corespunzator, vor conduce practic, la ineficienta si in final, la autodesfiintarea institutiei, chiar si in lipsa unui act normativ formal care să ateste acest aspect.

Actualul mod de abordare a masurilor de eficientizare a anumitor cheltuieli ocazionate de functionarea institutiei, care se suprapune pe subfinantarea perpetua a activitatii institutionale, in lipsa unui dialog social coerent si transparent, determina Sindicatul National Finante Publice-SindFISC sa initieze campania de consultare a propriilor membri, cu privire la acțiunile sindicale care urmeaza a fi intreprinse, precum si modul lor de punere in practica, pentru perioada următoare.”, se arată în sursa citată.